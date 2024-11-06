Предварительные результаты выборов в США – кто лидирует в «шатких» штатах

Трамп удерживает лидерство в президентских выборах, решающие штаты еще подсчитываются.

5 ноября в США прошли выборы президента и членов обеих палат Конгресса. За пост главы государства соревнуются бывший президент Дональд Трамп от Республиканской партии и действующий вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.

В большинстве штатов избирательные участки уже закрылись, и начался подсчет голосов. Более 82 миллионов американцев проголосовали досрочно. По предварительным результатам, Трамп пока лидирует с 230 голосами выборщиков против 205 у Харрис.

Кандидат от демократов Камала Харрис одержала победу в Вирджинии, получив 13 голосов выборщиков. Associated Press также объявило Харрис победительницей в Орегоне (8 голосов) и Нью-Мексико (5 голосов). Тем временем Дональд Трамп выигрывает первый из семи ключевых штатов - Северную Каролину, что добавляет ему 12 голосов.

Согласно подсчетам АР, Трамп также одержал победу в штатах Айова и Канзас (по 6 голосов каждый), Монтана (4 голоса) и Юта (6 голосов), а также Небраска (1 голос за 3-й округ) и Миссури (10 голосов). В то же время Харрис получила поддержку выборщиков в Колорадо (10 голосов) и Вашингтоне, округ Колумбия (3 голоса).

Associated Press также объявила Трампа победителем в Техасе (49 голосов) и Огайо (17 голосов). Кроме того, к Трампу отошли штаты Северная Дакота (3 голоса), Южная Дакота (3 голоса), Луизиана (8 голосов), Вайоминг (3 голоса) и Небраска (2 голоса в целом).

Камала Харрис, в свою очередь, получила штат Нью-Йорк (28 голосов), а также Делавэр (3 голоса) и Иллинойс (19 голосов). Ее также поддержали Нью-Джерси (14 голосов), Массачусетс (11 голосов), Коннектикут (7 голосов), Род-Айленд (4 голоса) и Мэриленд (10 голосов).

Дональд Трамп получил дополнительные голоса от штатов Индиана, Кентукки и Западная Вирджиния, а также победил в Миссисипи (6 голосов), Алабаме (9 голосов), Оклахоме (7 голосов), Теннесси (11 голосов), Флориде (30 голосов) и Южной Каролине (9 голосов).

Пока что ситуация в пяти «шатких» штатах остается неопределенной, однако Трамп лидирует в каждом из них, хотя данные из Невады еще отсутствуют.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков.

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