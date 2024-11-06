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Попередні результати виборів в США – хто лідирує в «хитких» штатах

07:18, 6 листопада 2024
Трамп утримує лідерство в президентських виборах, вирішальні штати ще підраховуються.
Попередні результати виборів в США – хто лідирує в «хитких» штатах
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5 листопада у США відбулися вибори президента та членів обох палат Конгресу. За пост глави держави змагаються колишній президент Дональд Трамп від Республіканської партії та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс від Демократичної партії.

У більшості штатів виборчі дільниці вже закрилися, і розпочався підрахунок голосів. Більше 82 мільйонів американців проголосували достроково. За попередніми результатами, Трамп наразі лідирує з 230 голосами виборників проти 205 у Гарріс.

Кандидатка від демократів Камала Гарріс здобула перемогу у Вірджинії, отримавши 13 голосів виборників. Associated Press також оголосило Гарріс переможницею в Орегоні (8 голосів) та Нью-Мексико (5 голосів). Тим часом Дональд Трамп виграє перший із семи ключових штатів — Північну Кароліну, що додає йому 12 голосів.

Згідно з підрахунками АР, Трамп також отримав перемогу в штатах Айова та Канзас (по 6 голосів кожен), Монтана (4 голоси) та Юта (6 голосів), а також Небраска (1 голос за 3-й округ) та Міссурі (10 голосів). Водночас Гарріс здобула підтримку виборників у Колорадо (10 голосів) та Вашингтоні, округ Колумбія (3 голоси).

Associated Press також оголосила Трампа переможцем у Техасі (49 голосів) та Огайо (17 голосів). Крім того, до Трампа відійшли штати Північна Дакота (3 голоси), Південна Дакота (3 голоси), Луїзіана (8 голосів), Вайомінг (3 голоси) та Небраска (2 голоси загалом).

Камала Гарріс, своєю чергою, здобула штат Нью-Йорк (28 голосів), а також Делавер (3 голоси) та Іллінойс (19 голосів). Її також підтримали Нью-Джерсі (14 голосів), Массачусетс (11 голосів), Коннектикут (7 голосів), Род-Айленд (4 голоси) та Меріленд (10 голосів).

Дональд Трамп отримав додаткові голоси від штатів Індіана, Кентуккі та Західна Вірджинія, а також переміг у Міссісіпі (6 голосів), Алабамі (9 голосів), Оклахомі (7 голосів), Теннессі (11 голосів), Флориді (30 голосів) та Південній Кароліні (9 голосів).

Поки що ситуація в п’яти «хитких» штатах залишається невизначеною, однак Трамп лідирує в кожному з них, хоча дані з Невади ще відсутні.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників.

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США вибори

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