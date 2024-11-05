Народний депутат Олександр Куницький, ймовірно, втік з України — ЗМІ

За інформацією джерел, депутат поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький, ймовірно, поїхав у закордонне відрядження і не повернувся назад в Україну. Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на власні джерела.

Депутат нібито поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно.

Поки що невідомо, скільки він уже перебуває за кордоном, але згідно з повідомленням на сайті Верховної Ради в розділі «Голосування депутатів», Куницький був відсутній на голосуваннях протягом жовтня.

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