Дональд Трамп готовий визнати поразку, якщо «вибори будуть проведені чесно»

Він припустив, що електронні машини для голосування менш безпечні, ніж паперові бюлетені, і затримують оголошення результатів.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що готовий визнати свою поразку на виборах лише за умови, що вони будуть «проведені чесно». Про це повідомляє AFP.

«Якщо я програю вибори, якщо це будуть чесні вибори, я буду першим, хто визнає це... Поки що я вважаю, що вони були чесними», – сказав Трамп після голосування у Флориді.

Він повторив свою попередню критику електронних машин для голосування, припустивши, що вони менш безпечні, ніж паперові бюлетені, і затримують оголошення результатів.

«Вони витрачають всі ці гроші на машини... Якби вони використовували паперові бюлетені, посвідчення виборця, докази громадянства та одноденне голосування, все це закінчилося б до 10-ї години вечора. Це божевілля», – сказав він.

«Ви знаєте, що папір зараз більш досконалий, ніж комп'ютери? Якщо це папір з водяними знаками, ви не можете... З ним не може щось статися. Ви нічого не можете зробити, щоб обдурити», — додав Трамп.

Відповідаючи на запитання про побоювання заворушень після виборів і про те, чи буде він закликати своїх прихильників уникати насильства, він розкритикував це питання.

«Я не повинен їм цього говорити, що насильства не буде. Звичайно, насильства не буде. Мої прихильники не жорстокі люди», – сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявив, що більше не балотуватиметься у президенти США.

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