Володимир Зеленський не підписуватиме скандальний закон «про дрова»

Президент не буде підписувати закон про посилення покарання за зберігання дров.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким, українців, які зберігають вдома дрова без документів. Українців хочуть штрафувати на десятки тисяч гривень і навіть призначати термін ув'язнення за зберігання дров без документів.

Президент України Володимир Зеленський не підписуватиме закон, який передбачає покарання. Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин у коментарі ВВС Україна.

«Президент не буде підписувати цей закон», - повідомив він.

Він пояснив, що з технічних причин час на накладання вето минув.

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