Закон про дрова — стало відомо, до кого прийдуть з перевірками

Депутат Юрій Камельчук заявив, що покарання буде лише для тих, хто рубає та краде дрова у великих обсягах.

Народний депутат Юрій Камельчук пояснив ухвалений парламентом закон про посилення відповідальністі за незаконну вирубку та зберігання деревини. Як відомо, українців хочуть штрафувати на десятки тисяч гривень і навіть призначати термін ув'язнення за зберігання дров без документів.

За словами депутата, закон загрожує лише тим, хто рубає та краде дрова у великих обсягах. Камельчук запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде.

"Хвилюватися треба тільки тим, хто краде і краде в великих обсягах – вантажівками. Їх можуть посадити", – сказав нардеп в ефірі Новини Live.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким, українців, які зберігають вдома дрова без документів, можуть оштрафувати або відправити за ґрати.

Законом удосконалюється Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення в частині притягнення до відповідальності за порушення правил вирубування, а так само пошкодження чи знищення дерев або чагарників, що дозволить більш ефективно застосувати відповідні положення законодавства на практиці, у тому числі задля забезпечення дотримання принципу диференціації покарань за правопорушення різної тяжкості.

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