Кабмін подав у Раду законопроект про ліквідацію МСЕК

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект про реформування системи медико-соціальної експертизи № 12178.
У пояснювальній записці йдеться, що система МСЕК, яка наразі існує, була сформована ще до набуття Україною незалежності. На сьогодні вона не відповідає ні викликам, з якими стикається країна, ні актуальним підходам для встановлення інвалідності, що прийняті у світі.
Документом пропонується:
Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.
Також Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.
У МОЗ розповіли, хто тепер виконуватиме функції центральної МСЕК.
Нагадаємо, що рішенням РНБО від 22 жовтня було передбачено розроблення Кабміном та внесення на розгляд Верховної Ради у місячний строк законопроекту про невідкладне реформування системи МСЕК, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.
«Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада ухвалила закон про МСЕК, але незрозуміло, як він узгоджується з рішенням РНБО про ліквідацію МСЕК до кінця року.
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