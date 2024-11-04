Кабмин подал в Раду законопроект о ликвидации МСЭК

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о реформировании системы медико-социальной экспертизы №12178.
В пояснительной записке говорится, что существующая в настоящее время система МСЭК была сформирована еще до обретения Украиной независимости. Сегодня она не отвечает ни вызовам, с которыми сталкивается страна, ни актуальным подходам для установления инвалидности, которые приняты в мире.
Документом предлагается:
Напомним, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.
Еще он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.
Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.
Напомним, что решением СНБО от 22 октября была предусмотрена разработка Кабмином и внесение на рассмотрение Верховной Рады в месячный срок законопроекта о безотлагательном реформировании системы МСЭК, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.
Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года.
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