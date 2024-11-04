Кабмин подал в Раду законопроект о ликвидации МСЭК

Предлагается заменить систему медико-социальной экспертизы на оценку повседневного функционирования личности, что будет способствовать более эффективному прохождению медицинской экспертизы.

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о реформировании системы медико-социальной экспертизы №12178.

В пояснительной записке говорится, что существующая в настоящее время система МСЭК была сформирована еще до обретения Украиной независимости. Сегодня она не отвечает ни вызовам, с которыми сталкивается страна, ни актуальным подходам для установления инвалидности, которые приняты в мире.

Документом предлагается:

заменить устаревшую систему медико-социальной экспертизы устойчивых ограничений жизнедеятельности совершеннолетних на оценку повседневного функционирования лица, что будет способствовать более эффективному прохождению медицинской экспертизы, и, при наличии для этого оснований, будет предоставлять механизмы для юридической защиты на стадиях возможного обжалования решений;

установить, что оценка повседневного функционирования личности происходит соответствующими экспертными комиссиями, которые формируют в учреждениях здравоохранения;

закрепить перечень функций экспертных комиссий и отнести к ним, в частности, установление группы инвалидности, направление лица на дополнительное обследование, планирование и проведение повторного обследования и т.п.;

установить, что медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется на весь период продолжительности состояния, что приводит к временной потере трудоспособности;

установить правила формирования индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью и требования к содержанию, которое будет включать четыре раздела, в частности, результат оценивания повседневного функционирования личности, индивидуальный план предоставления социальных услуг, индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный план трудоустройства.

Напомним, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Еще он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Напомним, что решением СНБО от 22 октября была предусмотрена разработка Кабмином и внесение на рассмотрение Верховной Рады в месячный срок законопроекта о безотлагательном реформировании системы МСЭК, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года.

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