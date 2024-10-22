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Были очень неубедительные доклады министра здравоохранения и министра социальной политики – Владимир Зеленский о ситуации с МСЭК

19:20, 22 октября 2024
Владимир Зеленский назвал неубедительными доклады министра здравоохранения Виктора Ляшко и министерки соцполитики Оксаны Жолнович по ситуации с МСЭК.
Были очень неубедительные доклады министра здравоохранения и министра социальной политики – Владимир Зеленский о ситуации с МСЭК
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Президент Владимир Зеленский назвал неубедительными озвученные во время СНБО 22 октября доклады министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра соцполитики Оксаны Жолнович по ситуации с МСЭК.

«Первое – провел СНБО. По многочисленным фактам нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц. Это не только, кстати, прокуроры.

Есть сотни таких фактов, очевидно, необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована.

Но для реальных и системных изменений нужно провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности.

Чиновникам – в Минцифры, в цифровой команде Министерства обороны – есть кому обеспечить соответствующие изменения.

Проблема не только в том, что должностные лица делают себе инвалидность благодаря связям.

Но и в том, что люди, получившие настоящую инвалидность, в частности, в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты.

Времени, чтобы исправить это, у правительства немного.

Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения по этой ситуации в центральных органах власти – в вертикали контроля за МСЭК.

Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, организовавшим инвалидности.

Был доклад на СНБО главы Службы безопасности Украины Малыша и министра внутренних дел Клименко относительно продолжающихся проверок и расследований.

Были, к сожалению, очень неубедительные доклады Министра здравоохранения Украины и Министра социальной политики Украины.

Отдельно нужно пройтись по всем горизонтали местной власти.

Сегодня же СНБО обсудили также ситуацию в органах прокуратуры Украины. По итогам этого разговора Генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении» - отметил Президент.

Напомним, решением СНБО Правительству вместе с Офисом Генерального прокурора поручено безотлагательно подать законопроект об унормировании порядка начисления заработных плат и пенсий работникам органов прокуратуры Украины, а также закрепление соответствующих социальных гарантий для лиц, имеющих инвалидность, для работы в органах прокуратуры Украины, а также проведение повторных проверок решений МСЭК, из которых прокурорам установлена ​​инвалидность.

Также правительство в течение месяца должно подать вместе с Минздравом законопроект о введении оценки лица с ограничением повседневного функционирования, разработанного с целью обеспечения безотлагательного реформирования системы МСЭК, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Автор: Наталья Мамченко

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