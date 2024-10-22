Решение СНБО предусматривает полный аудит пенсий и других начислений должностным лицам, — Владимир Зеленский

Президент сообщил, что будет проведен полный аудит пенсий должностным лицам и другим начислениям.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 22 октября подписал указ №732/2024, которым ввел в действие решение СНБО «О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов».

Решение СНБО предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, организовавшим инвалидности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Первое – провел СНБО. По многочисленным фактам нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц. Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов, очевидно, необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована», – рассказал Глава государства.

Президент отметил, что для реальных изменений необходимо провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности.

«Проблема не только в том, что должностные лица делают себе инвалидность благодаря связям.

Но и в том, что люди, получившие настоящую инвалидность, в частности, в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты. Времени, чтобы исправить это, у правительства немного», — указал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти – в вертикали контроля над МСЭК.

Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, организовавшим инвалидности.

«Был доклад на СНБО главы Службы безопасности Украины Малюка и министра внутренних дел Клименко относительно продолжающихся проверок и расследований. Были, к сожалению, очень неубедительные доклады Министра здравоохранения Украины и Министра социальной политики Украины. Отдельно нужно пройтись по всем горизонтали местной власти», - сказал Президент.

Владимир Зеленский также добавил, что на СНБО обсудили ситуацию в органах прокуратуры Украины. «По итогам этого разговора генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении», - сообщил Глава государства.

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