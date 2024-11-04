Закон о дровах — стало известно, к кому придут с проверками

Депутат Юрий Камельчук заявил, что наказание будет только для тех, кто рубит и ворует дрова в больших объемах.

Народный депутат Юрий Камельчук объяснил принятый парламентом закон об ужесточении ответственности за незаконную вырубку и хранение древесины. Как известно, украинцы хотят штрафовать на десятки тысяч гривен и даже назначать срок заключения за хранение дров без документов.

По словам депутата, закон грозит только тем, кто рубит и ворует дрова в больших объемах. Камельчук заверил, что проверок простого населения по количеству дров для отопления собственных помещений не будет.

"Волноваться надо только тем, кто ворует и ворует в больших объемах – грузовиками. Их могут посадить", – сказал нардеп в эфире Новости Live.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно которому украинцев, которые хранят дома дрова без документов, могут оштрафовать или отправить за решетку.

Законом совершенствуется Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях в части привлечения к ответственности за нарушение правил вырубки, а также повреждение или уничтожение деревьев или кустарников, что позволит более эффективно применить соответствующие положения законодательства на практике, в том числе для обеспечения соблюдения принципа дифференциации наказаний за правонарушение разной тяжести.

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