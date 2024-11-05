Владимир Зеленский не будет подписывать скандальный закон «о дровах»

Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно которому, украинцев, которые хранят дома дрова без документов. Украинцев хотят штрафовать на десятки тысяч гривен и даже назначать срок заключения за хранение дров без документов.
Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать закон, предусматривающий наказание. Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин в комментарии BBC Украина.
«Президент не будет подписывать этот закон», - сообщил он.
Он объяснил, что по техническим причинам время на наложение вето прошло.
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