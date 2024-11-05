Владимир Зеленский не будет подписывать скандальный закон «о дровах»

Президент не будет подписывать закон об ужесточении наказания за хранение дров.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно которому, украинцев, которые хранят дома дрова без документов. Украинцев хотят штрафовать на десятки тысяч гривен и даже назначать срок заключения за хранение дров без документов.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать закон, предусматривающий наказание. Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин в комментарии BBC Украина.

«Президент не будет подписывать этот закон», - сообщил он.

Он объяснил, что по техническим причинам время на наложение вето прошло.

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