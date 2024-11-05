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Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у посольствах України

21:11, 5 листопада 2024
Президент Володимир Зеленський готує зміни у посольствах разом з очільником МЗС Андрієм Сибігою.
Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у посольствах України
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Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у посольствах України. Про це він розповів у вечірньому зверненні.

Глава держави зазначив, що обговорив із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах.

«Сьогодні ж багато чого визначили і з питань нашої дипломатії. Разом із міністром закордонних справ обговорили кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах, обговорили й результати роботи наших дипломатів. Готуємо заміни та призначення», - повідомив Президент.

Раніше ми писали, що Андрій Сибіга прийняв посла Китаю, який завершує дипмісію в Україні.

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Володимир Зеленський

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