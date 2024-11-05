Легалізація та недекларування майна — оголошено підозру керівнику держпідприємства з ремонту доріг Полтавщини

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру директору держпідприємства з ремонту доріг Полтавщини. Про це повідомляє САП.
Посадовцю повідомлено про підозру у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації. Дії директора держпідприємства кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Встановлено, що з 2020 по 2023 роки директор держпідприємства набув у власність нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.
Мова йде про:
«Задля приховування цього майна та джерел його походження, директор держпідприємства майже усі активи оформив на родичів. Проте слідством встановлено, що їхнього сукупного законного доходу недостатньо для їх придбання. Разом з тим, особа залишила у власності лише криптовалюту, наявність якої свідомо не задекларувала», — вказали в САП.
Слідство вважає, що набуття цих активів стало можливим у зв’язку із злочинною діяльністю підозрюваного на державній службі. Так, у 2022 році САП та НАБУ повідомили директору держпідприємства про підозру у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанню бюджетних коштів.
Під час здійснення розслідування САП та НАБУ домоглися арешту майна особи.
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