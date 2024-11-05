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Легалізація та недекларування майна — оголошено підозру керівнику держпідприємства з ремонту доріг Полтавщини

21:01, 5 листопада 2024
За три роки підозрюваний набув нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.
Легалізація та недекларування майна — оголошено підозру керівнику держпідприємства з ремонту доріг Полтавщини
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру директору держпідприємства з ремонту доріг Полтавщини. Про це повідомляє САП.

Посадовцю повідомлено про підозру у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації. Дії директора держпідприємства кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Встановлено, що з 2020 по 2023 роки директор держпідприємства набув у власність нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.

Мова йде про:

  • житловий будинок площею 200,3 кв.м з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави вартістю 13,7 млн грн і земельну ділянку площею 40 соток під цим будинком вартістю 1,7 млн грн;
  • квартиру площею понад 100 кв.м вартістю 3,2 млн грн. у місті Полтава;
  • майнові права на шість квартир в новобудовах міста Полтави, загальна вартість яких складає 7,7 млн грн;
  • 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на території Полтавської області;
  • водяний мотоцикл з автопричепом для нього;
  • криптовалюту різних видів, еквівалентну 180 тис. доларів (6,6 млн грн на момент вчинення злочину).

«Задля приховування цього майна та джерел його походження, директор держпідприємства майже усі активи оформив на родичів. Проте слідством встановлено, що їхнього сукупного законного доходу недостатньо для їх придбання. Разом з тим, особа залишила у власності лише криптовалюту, наявність якої свідомо не задекларувала», — вказали в САП.

Слідство вважає, що набуття цих активів стало можливим у зв’язку із злочинною діяльністю підозрюваного на державній службі. Так, у 2022 році САП та НАБУ повідомили директору держпідприємства про підозру у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанню бюджетних коштів.

Під час здійснення розслідування САП та НАБУ домоглися арешту майна особи.

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НАБУ САП підозрюваний

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