Дональд Трамп готов признать поражение, если «выборы будут проведены честно»

Он предположил, что электронные машины для голосования менее безопасны, чем бумажные бюллетени и задерживают оглашение результатов.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что готов признать свое поражение на выборах только при условии, что они будут «проведены честно». Об этом сообщает AFP.

«Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я буду первым признающим это... Пока я считаю, что они были честными», – сказал Трамп после голосования во Флориде.

Он повторил свою предварительную критику электронных машин для голосования, предположив, что они менее безопасны, чем бумажные бюллетени, и задерживают оглашение результатов.

«Они тратят все эти деньги на машины... Если бы они использовали бумажные бюллетени, удостоверения избирателя, доказательства гражданства и однодневное голосование, все это закончилось бы к 10 часам вечера. Это безумие», – сказал он.

«Вы знаете, что бумага сейчас более совершенна, чем компьютеры? Если это бумага с водяными знаками, вы не можете... С ней не может что-нибудь произойти. Вы ничего не можете поделать, чтобы обмануть», — добавил Трамп.

Отвечая на вопрос об опасениях беспорядков после выборов и о том, будет ли он призывать своих сторонников избегать насилия, он подверг критике этот вопрос.

Я не должен им этого говорить, что насилия не будет. Конечно, насилия не будет. Мои поклонники не жестокие люди», – сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты США.

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