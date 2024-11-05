Народный депутат Александр Куницкий, вероятно, скрылся из Украины — СМИ

По информации источников, депутат уехал в командировку за границу и не вернулся вовремя.

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Куницкий, вероятно, уехал в заграничную командировку и не вернулся обратно в Украину. Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на собственные источники.

Депутат якобы уехал в командировку за границу и не вернулся вовремя.

Пока неизвестно, сколько он уже находится за границей, но, согласно сообщению на сайте Верховной Рады в разделе «Голосование депутатов», Куницкий отсутствовал на голосованиях в течение октября.

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