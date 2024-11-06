Гарріс оголосили переможницею в низці штатів США, але вона відстає від Трампа

Проміжні результати: 230 проти 210 голосів на користь Дональда Трампа.

У Сполучених Штатах Америки починають надходити перші результати з дільниць на президентських виборах у США. Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників.

Так станом на зараз відомо, що Камала Гарріс має 210 голоси виборників проти 230 у Трампа — АР оголосило її переможницею у штатах Орегон та Нью-Мексико, які дають 8 та 5 голосів відповідно. Також Камалі Гарріс віддають перемогу у Вірджинії та штаті Гаваї — це приносить їй ще 17 голосів виборників і загалом вона має 210 голосів.

Як згодом стало відомо, AР віддає перемогу Трампу в першому з семи ключових штатів — Північній Кароліні. Таким чином він отримує ще 16 голосів та загалом здобуває наразі 230.

У «хитких» Арізоні, Джорджії, Віскончині, Мічигані та Пенсильванії ще не визначився переможець — за останніми підрахунками, там зараз лідирує Трамп. З сьомого «хиткого» штату Невада поки немає даних.

Нагадаємо, президентські вибори в США вирішуються не шляхом підрахунку загальнонаціональної кількості голосів, а через Колегію виборщиків, яка перетворює вибори на голосування серед 50 штатів, причому 48 штатів віддають усі свої голоси виборців одному переможцю, а у Небрасці та Мені голоси розподіляються як за результатами голосування у штаті, так і за результатами голосування в округах з виборів до Конгресу. Кандидату необхідно набрати більшість – щонайменше 270 із 538 голосів виборців, що можливо навіть при програші у загальнонаціональному голосуванні.

Додамо, що розподіл 93 голосів залежить від мешканців семи штатів – Мічігану, Пенсільванії, Вісконсіна, Арізони, Джорджії, Невади та Північної Кароліни. Голоси кількох тисяч виборців можуть змінити підсумки виборів у будь-який бік.

Перед початком голосування 5 листопада соціологічні опитування у всіх семи штатах, де триває боротьба, показували практично рівне співвідношення голосів.

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