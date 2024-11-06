Практика судів
  1. У світі

Гарріс оголосили переможницею в низці штатів США, але вона відстає від Трампа

07:21, 6 листопада 2024
Проміжні результати: 230 проти 210 голосів на користь Дональда Трампа.
Гарріс оголосили переможницею в низці штатів США, але вона відстає від Трампа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сполучених Штатах Америки починають надходити перші результати з дільниць на президентських виборах у США. Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників.

Так станом на зараз відомо, що Камала Гарріс має 210 голоси виборників проти 230 у Трампа — АР оголосило її переможницею у штатах Орегон та Нью-Мексико, які дають 8 та 5 голосів відповідно. Також Камалі Гарріс віддають перемогу у Вірджинії та штаті Гаваї — це приносить їй ще 17 голосів виборників і загалом вона має 210 голосів.

Як згодом стало відомо, AР віддає перемогу Трампу в першому з семи ключових штатів — Північній Кароліні. Таким чином він отримує ще 16 голосів та загалом здобуває наразі 230.

У «хитких» Арізоні, Джорджії, Віскончині, Мічигані та Пенсильванії ще не визначився переможець — за останніми підрахунками, там зараз лідирує Трамп. З сьомого «хиткого» штату Невада поки немає даних.

Нагадаємо, президентські вибори в США вирішуються не шляхом підрахунку загальнонаціональної кількості голосів, а через Колегію виборщиків, яка перетворює вибори на голосування серед 50 штатів, причому 48 штатів віддають усі свої голоси виборців одному переможцю, а у Небрасці та Мені голоси розподіляються як за результатами голосування у штаті, так і за результатами голосування в округах з виборів до Конгресу. Кандидату необхідно набрати більшість – щонайменше 270 із 538 голосів виборців, що можливо навіть при програші у загальнонаціональному голосуванні.

Додамо, що розподіл 93 голосів залежить від мешканців семи штатів – Мічігану, Пенсільванії, Вісконсіна, Арізони, Джорджії, Невади та Північної Кароліни. Голоси кількох тисяч виборців можуть змінити підсумки виборів у будь-який бік.

Перед початком голосування 5 листопада соціологічні опитування у всіх семи штатах, де триває боротьба, показували практично рівне співвідношення голосів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США вибори Дональд Трамп Камала Гарріс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відсутність доведеного факту СЗЧ не виключає позбавлення права на додаткову винагороду на підстави приписів доручення міністра оборони – Верховний Суд

Посилання скаржника на відсутність доказів притягнення його до відповідальності за фактом самовільного залишення військової частини не виключає можливості позбавлення його права на виплату додаткової винагороди на підставі приписів окремого доручення Міністра оборони.

Лише 22 кандидати на посади суддів апеляційних судів з 124 змогли б скласти IQ – тест

Результати тестування на когнітивні здібності скасовано, але ВККС є над чим замислитися.

Результати тестування когнітивних здібностей у конкурсі до апеляційних судів повністю анульовані, графік тестування також скасовано – ВККС

Кандидати, які 4-5 листопада набрали прохідний бал, не змогли його зберегти, хоча Комісія обіцяла розглянути таку можливість.

Превентивно для інших: судді Верховного Суду пояснили, чому до військовослужбовця, який не виконав наказ командира, треба застосувати покарання з ізоляцією від суспільства

Адвокат військовослужбовця наполягав на тому, що покарання не може застосуватися як показовий захід кримінально-правового примусу для інших осіб, але судді Верховного Суду вказали, що покарання має на меті також запобігання вчиненню нових злочинів іншими особами.

Депутати пропонують захистити роботодавців від позовів працівників про відшкодування моральної шкоди

Як вказують депутати, аналіз практики застосування інституту відшкодування моральної шкоди працівникам виявив проблеми, що істотно порушують права та інтереси роботодавців.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Куйбишевського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді