Спікера Майка Джонсона переобрали до Палати представників США

Майк Джонсон отримав 86% підтримки у 4-му окрузі Луїзіани.

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон здобув перемогу на виборах у 4-му окрузі Луїзіани, забезпечивши собі п’ятий термін у Конгресі. Про це повідомляє The Hill.

За результатами підрахунку понад 90% голосів, Джонсон отримав 86% підтримки, обійшовши республіканця Джошуа Моротта, який набрав 14%.

Джонсон, республіканець, залишається спікером, однак його майбутнє на цій посаді буде залежати від результатів контролю Республіканської партії над нижньою палатою Конгресу. Він заявив про готовність продовжувати виконувати обов’язки спікера, якщо республіканці збережуть більшість, але не розкрив планів на випадок, якщо партія втратить контроль.

Його опонент Джошуа Моротт виступав за скасування Департаменту освіти та ObamaCare, а також був проти іноземної допомоги, заявляючи про пріоритетність внутрішніх справ США.

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