Украинские военные уже воюют с КНДР в Курской области.

Источник фото: interfax.com.ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первое взаимодействие украинских военных с северокорейскими военными на территории Курской области россии. Умеров отметил в интервью KBS, что столкновение было незначительным, поскольку северокорейские войска развернуты под разными командными структурами россии. Некоторые из их командиров уже направляют военных в бой, хотя большинство солдат из КНДР пока завершают обучение.

Министр ожидает, что в ближайшие недели на поле боя появится значительное количество северокорейских военных, которые будут организованы в пять групп по 2500-3000 человек. В целом количество северокорейских бойцов может достичь от 12 до 15 тысяч, и они будут участвовать в боях вместе с российскими войсками на северо-востоке, востоке и юго-востоке.

Силы обороны Украины внимательно следят за ситуацией и в ближайшее время планируют составить подробный отчет об участии северокорейцев в боевых действиях и их тактике.

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