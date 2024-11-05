Міністр оборони України підтвердив перше зіткнення ЗСУ з військовими КНДР

Українські військові вже воюють з КНДР у Курській області.

Джерело фото: interfax.com.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив першу взаємодію українських військових з північнокорейськими військовими на території Курської області росії. Умєров зазначив в інтерв’ю KBS, що зіткнення було незначним, оскільки північнокорейські війська розгорнуті під різними командними структурами росії. Деякі з їх командирів вже направляють військових у бій, хоча більшість солдатів із КНДР наразі завершують навчання.

Міністр очікує, що в найближчі тижні на полі бою з'явиться значна кількість північнокорейських військових, які будуть організовані в п’ять груп по 2500–3000 осіб. Загалом кількість північнокорейських бійців може досягти від 12 до 15 тисяч, і вони братимуть участь у боях разом з російськими військами на північному сході, сході та південному сході.

Сили оборони України уважно слідкують за ситуацією і найближчим часом планують скласти детальний звіт щодо участі північнокорейців у бойових діях і їх тактики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.