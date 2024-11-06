Глава ЦПД РНБО Коваленко розкритикував жарти журналіста Financial Times про солдатів КНДР

Представник Financial Times заявив, що солдати КНДР відкрили для себе світ фільмів для дорослих.

Північнокорейські війська на території росії під час підготовки до бойових дій вперше отримали доступ до інтернету і відкрили для себе світ фільмів для дорослих. Про це журналіст Гідеон Рачман, який є представником Financial Times, заявив у соцмережі Х.

На його пост звернули увагу в Україні. Так, глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що Financial Times не варто намагатися хайпувати на темі КНДР і розповідати про «інтернет і порнографію», доступ до яких отримали північні корейці. Він вважає, що ця тема не привід для сміху.

«Не смішно, що військові кндр перекинуті в Європу і будуть воювати там, де не мали б, якби Захід досі показував силу. Вони воюватимуть і їх доведеться вбивати, витрачаючи наші ресурси у той час, поки всі вкрай занепокоєні.

Не смішно, що попри таку ситуацію, на Заході жартують і применшують проблему.

Бо за кілька років ті, хто виживуть, навчать інших в КНДР разом з російськими інструкторами, і дрони вже полетять в напрямку Сеула.

Це все дуже сумно, коли замість адекватної реакції читаєш таку дурню», - наголосив він.

Раніше Міністр оборони України підтвердив перше зіткнення ЗСУ з військовими КНДР.

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