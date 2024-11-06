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Глава ЦПД РНБО Коваленко розкритикував жарти журналіста Financial Times про солдатів КНДР

07:51, 6 листопада 2024
Представник Financial Times заявив, що солдати КНДР відкрили для себе світ фільмів для дорослих.
Глава ЦПД РНБО Коваленко розкритикував жарти журналіста Financial Times про солдатів КНДР
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Північнокорейські війська на території росії під час підготовки до бойових дій вперше отримали доступ до інтернету і відкрили для себе світ фільмів для дорослих. Про це журналіст Гідеон Рачман, який є представником Financial Times, заявив у соцмережі Х.

На його пост звернули увагу в Україні. Так, глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що Financial Times не варто намагатися хайпувати на темі КНДР і розповідати про «інтернет і порнографію», доступ до яких отримали північні корейці. Він вважає, що ця тема не привід для сміху.

«Не смішно, що військові кндр перекинуті в Європу і будуть воювати там, де не мали б, якби Захід досі показував силу. Вони воюватимуть і їх доведеться вбивати, витрачаючи наші ресурси у той час, поки всі вкрай занепокоєні.

Не смішно, що попри таку ситуацію, на Заході жартують і применшують проблему.

Бо за кілька років ті, хто виживуть, навчать інших в КНДР разом з російськими інструкторами, і дрони вже полетять в напрямку Сеула.

Це все дуже сумно, коли замість адекватної реакції читаєш таку дурню», - наголосив він.

Раніше Міністр оборони України підтвердив перше зіткнення ЗСУ з військовими КНДР.

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війна КНДР РНБО

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