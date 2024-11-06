Ми все виправимо: Дональд Трамп виступив з промовою як обраний президент США

Дональд Трамп заявив, що в США ніколи не було подібної перемоги.

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У Флориді Дональд Трамп вийшов до прихильників після того, як медіа передбачили його перемогу на виборах президента США. Республіканця зустріли з оплесками у його резиденції Мар-а-Лаго, а у штабі заявили, що не очікували, що Трамп досягне настільки успішних результатів у ході виборів.

Під час виступу у Флориді Трамп заявив, що його головування стане «воістину золотою епохою» в історії США.

«Ми вилікуємо Америку, ми все виправим. Дякую, що обрали мене 47-м президентом США. Це була найнеймовірніша політична річ, подивіться, що сталося. Наша країна ніколи не бачила нічого подібного… Я боротимусь за вас і ваше майбутнє щодня. Це буде золоте століття Америки», - сказав він прихильникам.

Нагадаємо, за даними FoxNews, Дональд Трамп набрав більшість голосів, забезпечивши собі 277 голосів виборників при необхідних 270.

Таким чином, результати показали, що колишній президент США Дональд Трамп переміг на виборах президента, забезпечивши собі другий термін майже через чотири роки після того, як залишив Білий дім.

Трамп переміг віцепрезидентку Камалу Гарріс на виборах, які ознаменувалися низкою несподіваних подій: кримінальний процес під час кампанії, дві спроби вбивства експрезидента Дональда Трампа та зміна лідера демократів після того, як президент Джо Байден провалився на дебатах і вибув із перегонів.

Таким чином, Трамп стане першим президентом за більш ніж 120 років після президента Гровера Клівленда в 1892 році, який зміг повернутися і знову завоювати Білий дім.

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