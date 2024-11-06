Мы все исправим: Дональд Трамп выступил с речью как избранный президент США

Дональд Трамп заявил, что у США никогда не было подобной победы.

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Во Флориде Дональд Трамп вышел к поклонникам после того, как медиа предсказали его победу на выборах президента США. Республиканца встретили с аплодисментами в его резиденции Мар-а-Лаго, а в штабе заявили, что не ожидали, что Трамп достигнет столь успешных результатов в ходе выборов.

Во время выступления во Флориде Трамп заявил, что его председательство станет «поистине золотой эпохой» в истории США.

«Мы вылечим Америку, мы все исправим. Спасибо, что избрали меня 47-м президентом США. Это была самая невероятная политическая вещь, посмотрите, что произошло. Наша страна никогда не видела ничего подобного… Я буду бороться за вас и ваше будущее каждый день. Это будет золотой век Америки», - сказал он поклонникам.

Напомним о данным FoxNews, Дональд Трамп набрал большинство голосов, обеспечив себе 277 голосов избирателей при необходимых 270.

Таким образом, результаты показали, что бывший президент США Дональд Трамп победил на выборах президента, обеспечив себе второй срок через почти четыре года спустя после того, как покинул Белый дом.

Трамп победил вице-президентку Камалу Гаррис на выборах, ознаменовавшихся рядом неожиданных событий: уголовный процесс во время кампании, две попытки убийства экс-президента Дональда Трампа и смена лидера демократов после того, как президент Джо Байден провалился на дебатах и ​​выбыл с гонки.

Следовательно, Трамп станет первым президентом за более чем 120 лет после президента Гровера Кливленда в 1892 году, который смог вернуться и снова завоевать Белый дом.

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