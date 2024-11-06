Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до февраля 2025 года

В Украине продлено военное положение и мобилизация еще на 90 дней.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на еще 90 дней, до 7 февраля 2025 года. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроекты №12151 и №12152 были поддержаны 311 народными депутатами. Это уже 13-е продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Ранее продление военного положения и мобилизации поддержали депутаты Верховной Рады.

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