Воєнний стан та мобілізацію продовжили до лютого 2025 року

Парламент підтримав продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту проекти законів про затвердження його указів щодо продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

29 жовтня Верховна Рада підтримала проект закону 12151, яким пропонується затвердити Указ Президента про продовження строку дії воєнного стану, а також законопроект 12152 – про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Документи підтримали 311 нардепів.

Таким чином, воєнний стан та мобілізація продовжуються з 10 листопада ще на 90 днів, тобто, до 7 лютого 2025 року.

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