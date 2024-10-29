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Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2025 года

12:55, 29 октября 2024
Парламент поддержал продление действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней.
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2025 года
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Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проекты законов об утверждении его указов о продлении военного положения и проведении общей мобилизации.

29 октября Верховная Рада поддержала проект закона 12151, которым предлагается утвердить Указ Президента о продлении срока действия военного положения, а также законопроект 12152 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Документы поддержали 311 нардепов.

Таким образом, военное положение и мобилизация продолжаются с 10 ноября еще на 90 дней, то есть до 7 февраля 2025 года.

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Верховная Рада Украины мобилизация

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