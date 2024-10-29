Середня зарплата керівництва НКРЕКП склала 288 тисяч грн, НАЗК – 254 тисячі грн – дашборд Мінфіну

Міністерство фінансів України оприлюднило дані про зарплати у державних органах за вересень 2024 року.
Топ-5 за зарплатою у вересні 2024 року в керівництва держорганів виглядає, за даними Мінфіну, наступним чином:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 288,4 тисячі грн
Національне агентство з питань запобігання корупції – 254,2 тисячі грн
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 236,4 тисячі грн
Міністерство культури та стратегічних комунікацій – 215,1 тисяч грн
Рахункова палата – 205 тисяч грн.
Нагадаємо, що у серпні 2024 року перше місце за рівнем середньої зарплати у керівництва займало Національне агентство з питань державної служби, де вона склала 227,8 тисяч грн. НКРЕКП була на другому місці з зарплатою у 223,6 тисяч грн.
У липні лідером по зарплаті було керівництво НАЗК з цифрою у 228 тисяч грн.
Автор: Наталя Мамченко
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