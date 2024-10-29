Середня зарплата керівництва НКРЕКП склала 288 тисяч грн, НАЗК – 254 тисячі грн – дашборд Мінфіну

Національне агентство з питань запобігання корупції посіло друге місце із зарплатою у керівництва 254,2 тисячі грн за вересень 2024 року

Міністерство фінансів України оприлюднило дані про зарплати у державних органах за вересень 2024 року.

Топ-5 за зарплатою у вересні 2024 року в керівництва держорганів виглядає, за даними Мінфіну, наступним чином:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 288,4 тисячі грн

Національне агентство з питань запобігання корупції – 254,2 тисячі грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 236,4 тисячі грн

Міністерство культури та стратегічних комунікацій – 215,1 тисяч грн

Рахункова палата – 205 тисяч грн.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року перше місце за рівнем середньої зарплати у керівництва займало Національне агентство з питань державної служби, де вона склала 227,8 тисяч грн. НКРЕКП була на другому місці з зарплатою у 223,6 тисяч грн.

У липні лідером по зарплаті було керівництво НАЗК з цифрою у 228 тисяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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