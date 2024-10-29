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Нідерланди інвестують 400 млн євро у виробництво українських безпілотників

19:25, 29 жовтня 2024
Україна та Нідерланди розвивають оборонне співробітництво для посилення безпеки.
Нідерланди інвестують 400 млн євро у виробництво українських безпілотників
Джерело фото: Міноборони
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Нідерланди зміцнюватимуть оборонне партнерство з Україною, зокрема через фінансування виробництва сучасних озброєнь. Це обговорили на зустрічі заступника міністра оборони України з питань євроінтеграції Сергія Боєва та аташе з питань оборони Нідерландів полковника Йохханейса Хоппенрейса, повідомляє Міноборони.

Головними темами зустрічі стали втілення угоди про безпекову співпрацю, підписаної між Україною та Нідерландами у березні, а також розвиток ініціатив із виробництва безпілотників та інших оборонних продуктів. Сергій Боєв підкреслив важливість голландської підтримки, включно з постачанням озброєнь, фінансуванням українського ОПК та стимулюванням спільних проєктів між оборонними індустріями обох країн.

Зі свого боку полковник Хоппенрейс підтвердив, що Нідерланди виділять 400 мільйонів євро на розвиток виробництва дронів в Україні. Він також підкреслив зацікавленість у співпраці з іншими країнами, включаючи Данію, Швецію, Норвегію та Фінляндію, задля посилення спільної безпеки.

Наприкінці зустрічі Сергій Боєв вручив полковнику Хоппенрейсу медаль «Хрест Пошани» від імені Міністра оборони України, відзначивши його внесок у зміцнення обороноздатності України.

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зброя Нідерланди Міноборони

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