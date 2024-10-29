Нідерланди інвестують 400 млн євро у виробництво українських безпілотників

Україна та Нідерланди розвивають оборонне співробітництво для посилення безпеки.

Джерело фото: Міноборони

Нідерланди зміцнюватимуть оборонне партнерство з Україною, зокрема через фінансування виробництва сучасних озброєнь. Це обговорили на зустрічі заступника міністра оборони України з питань євроінтеграції Сергія Боєва та аташе з питань оборони Нідерландів полковника Йохханейса Хоппенрейса, повідомляє Міноборони.

Головними темами зустрічі стали втілення угоди про безпекову співпрацю, підписаної між Україною та Нідерландами у березні, а також розвиток ініціатив із виробництва безпілотників та інших оборонних продуктів. Сергій Боєв підкреслив важливість голландської підтримки, включно з постачанням озброєнь, фінансуванням українського ОПК та стимулюванням спільних проєктів між оборонними індустріями обох країн.

Зі свого боку полковник Хоппенрейс підтвердив, що Нідерланди виділять 400 мільйонів євро на розвиток виробництва дронів в Україні. Він також підкреслив зацікавленість у співпраці з іншими країнами, включаючи Данію, Швецію, Норвегію та Фінляндію, задля посилення спільної безпеки.

Наприкінці зустрічі Сергій Боєв вручив полковнику Хоппенрейсу медаль «Хрест Пошани» від імені Міністра оборони України, відзначивши його внесок у зміцнення обороноздатності України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.