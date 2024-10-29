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Понад 200 000 передплатників відписалися від WP після рішення не підтримувати кандидатів у президенти США

10:41, 29 жовтня 2024
Американська газета Washington Post втратила 200 тисяч підписників і їх число продовжує зростати.
Понад 200 000 передплатників відписалися від WP після рішення не підтримувати кандидатів у президенти США
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Газета Washington Post втратила понад 200 тисяч передплатників після того, як у виданні вирішили не підтримувати жодного кандидата на виборах президента США, пише National Public Radio.

Як пише видання, до полудня понеділка понад 200 000 людей скасували свої цифрові підписки. Ця цифра складає близько 8% загальної платної аудиторії видання (2,5 мільйона передплатників, включаючи друковану версію), і число відписок продовжує зростати.

Головний виконавчий директор і видавець The Washington Post Вілл Льюїс пояснив рішення не підтримувати кандидатів у цьогорічних президентських перегонах чи в майбутніх виборах поверненням до витоків видання, коли газета зберігала нейтралітет.

Колишній виконавчий редактор Маркус Браучлі зауважив, що люди не розуміють справжніх причин рішення, яке було прийняте без серйозного обговорення з редакційною радою газети.

Після рішення власника Джеффа Безоса заблокувати підтримку кандидатури віцепрезидентки Камали Гарріс на президентських виборах деякі відомі журналісти The Washington Post оголосили про свою відставку. Зокрема, Моллі Робертс і Девід Хоффман пішли з редакційної ради. Робертс попередила про наслідки рішення зберігати тишу замість публікації підтримки Гарріс. Хоффман, володар Пулітцерівської премії, назвав це рішення «втратою голосу» газети.

Власник видання Джефф Безос опублікував на сайті пояснення свого рішення. За його словами, газети повинні бути точними, а люди повинні вірити, що ті точні.

«Це гірка пігулка, яку треба проковтнути, але ми не виконуємо другу вимогу. Більшість людей вважають, що ЗМІ упереджені», — пише Безос. На його думку, підтримка котрогось із кандидатів не впливає на перебіг перегонів, однак «створює відчуття упередженості».

Він також запевнив, що газета не консультувалася щодо свого рішення із жодним кандидатом, водночас визнав, що його ухвалили пізніше, ніж йому хотілося б.

«Самої відмови від підтримки кандидатів у президенти недостатньо, щоб підняти нас дуже далеко вгору за шкалою довіри, але це значущий крок у правильному напрямку. Мені б хотілося, щоб ми внесли зміни раніше, ніж ми це зробили, за мить далі від виборів та емоцій навколо них. Це було неадекватне планування, а не якась навмисна стратегія», — сказав Безос.

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США Дональд Трамп Камала Гарріс

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