Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації до лютого 2025 року

В Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на ще 90 днів, до 7 лютого 2025 року. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Законопроекти №12151 і №12152 були підтримані 311 народними депутатами. Це вже 13-е продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Раніше продовження воєнного стану та мобілізації підтримали депутати Верховної Ради.

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