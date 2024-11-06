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Дональд Трамп переміг у ключовому штаті Пенсильванії

09:34, 6 листопада 2024
Трамп здобуває 266 голосів виборців, Гарріс відстає на 78 голосів.
Дональд Трамп переміг у ключовому штаті Пенсильванії
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Дональд Трамп переміг у ключовій «хиткій» Пенсильванії, що наближає його до перемоги на президентських виборах. За даними CNN, Трамп вже має 266 голосів виборців, з 270 необхідних для остаточної перемоги, що суттєво звужує шанси віце-президента Камали Гарріс. Наразі Гарріс має лише 188 голосів виборців.

Трамп виграв у кількох важливих штатах, серед яких Північна Кароліна, Джорджія та Пенсильванія. Остання перемога є особливо важливою, оскільки приносить кандидату 19 голосів виборщиків — найбільше серед усіх «хитких» штатів. Якщо Трамп здобуде ще чотири голоси, він стане новим президентом США.

CNN також повідомляє, що Трамп лідирує в Мічигані, Вісконсині та Пенсильванії. Однак, згідно з прогнозами, Гарріс може здобути перемогу в цих штатах завдяки пізнім оновленням голосування, зокрема в округах Уейн (Мічиган) і Мілуокі (Вісконсін), які традиційно підтримують демократів. Проте ситуація в Пенсильванії залишається більш складною для Гарріс, і її шансів на перемогу там стає все менше.

Як раніше повідомлялося, понад 95% шансу перемоги у виборах Дональда Трампа –  прогнозує The New York Times.

Нагадаємо, президентські вибори в США вирішуються не шляхом підрахунку загальнонаціональної кількості голосів, а через Колегію виборщиків, яка перетворює вибори на голосування серед 50 штатів, причому 48 штатів віддають усі свої голоси виборців одному переможцю, а у Небрасці та Мені голоси розподіляються як за результатами голосування у штаті, так і за результатами голосування в округах з виборів до Конгресу. Кандидату необхідно набрати більшість – щонайменше 270 із 538 голосів виборців, що можливо навіть при програші у загальнонаціональному голосуванні.

Крім того повідомлялося, республіканці також зміцнили свою позицію, забезпечивши контроль над Сенатом завдяки ключовим перемогам: Берні Морено в Огайо, Джим Джастіс у Західній Вірджинії та Деб Фішер, яка зберегла своє місце в Небрасці.

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США вибори Дональд Трамп

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