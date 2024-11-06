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Дональд Трамп победил в ключевом штате Пенсильвании

09:34, 6 ноября 2024
Трамп получает 266 голосов избирателей, Харрис отстает на 78 голосов.
Дональд Трамп победил в ключевом штате Пенсильвании
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Дональд Трамп победил в ключевой «шаткой» Пенсильвании, что приближает его к победе на президентских выборах. По данным CNN, Трамп уже имеет 266 голосов избирателей, из 270 необходимых для окончательной победы, что существенно сужает шансы вице-президента Камалы Харрис. Сейчас Харрис имеет лишь 188 голосов избирателей.

Трамп выиграл в нескольких важных штатах, среди которых Северная Каролина, Джорджия и Пенсильвания. Последняя победа особенно важна, поскольку приносит кандидату 19 голосов выборщиков - больше всего среди всех «шатких» штатов. Если Трамп получит еще четыре голоса, он станет новым президентом США.

CNN также сообщает, что Трамп лидирует в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Однако, согласно прогнозам, Харрис может одержать победу в этих штатах благодаря поздним обновлениям голосования, в частности в округах Уэйн (Мичиган) и Милуоки (Висконсин), которые традиционно поддерживают демократов. Однако ситуация в Пенсильвании остается более сложной для Харрис, и ее шансов на победу там становится все меньше.

Как ранее сообщалось, более 95% шанса победы в выборах Дональда Трампа - прогнозирует The New York Times.

Напомним, президентские выборы в США решаются не путем подсчета общенационального количества голосов, а через Коллегию выборщиков, которая превращает выборы в голосование среди 50 штатов, причем 48 штатов отдают все свои голоса избирателей одному победителю, а в Небраске и Мэнни голоса распределяются как по результатам голосования в штате, так и по результатам голосования в округах по выборам в Конгресс. Кандидату необходимо набрать большинство - не менее 270 из 538 голосов избирателей, что возможно даже при проигрыше в общенациональном голосовании.

Кроме того сообщалось, республиканцы также укрепили свою позицию, обеспечив контроль над Сенатом благодаря ключевым победам: Берни Морено в Огайо, Джим Джастис в Западной Вирджинии и Деб Фишер, которая сохранила свое место в Небраске.

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США выборы Дональд Трамп

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