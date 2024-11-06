Понад 95% шансу перемоги у виборах Дональда Трампа – The New York Times

The New York Times прогнозує перемогу Трампа з ймовірністю понад 95% після його лідерства за результатами голосування в Джорджії та Північній Кароліні.

Джерело фото: The New York Times

The New York Times прогнозує перемогу Дональда Трампа з ймовірністю понад 95%. Колишній президент виграв у Джорджії та Північній Кароліні, що суттєво звужує шанси віцепрезидентки Камали Гарріс на перемогу. Трамп наразі лідирує з 247 голосами виборників проти 214 у Гарріс.

«Хоча може пройти кілька годин до оголошення перегонів, за нашими оцінками, Дональд Трамп, швидше за все, виграє президентські вибори. Камалі Гарріс потрібно перемогти у Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані, і Трамп є явним фаворитом у кожному з них», – повідомляє The New York Times.

Нагадаємо, президентські вибори в США вирішуються не шляхом підрахунку загальнонаціональної кількості голосів, а через Колегію виборщиків, яка перетворює вибори на голосування серед 50 штатів, причому 48 штатів віддають усі свої голоси виборців одному переможцю, а у Небрасці та Мені голоси розподіляються як за результатами голосування у штаті, так і за результатами голосування в округах з виборів до Конгресу. Кандидату необхідно набрати більшість – щонайменше 270 із 538 голосів виборців, що можливо навіть при програші у загальнонаціональному голосуванні.

Як раніше повідомлялося, республіканці також зміцнили свою позицію, забезпечивши контроль над Сенатом завдяки ключовим перемогам: Берні Морено в Огайо, Джим Джастіс у Західній Вірджинії та Деб Фішер, яка зберегла своє місце в Небрасці.

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