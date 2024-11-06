В одному із округів Пенсильванії США через програмний збій голоси рахують вручну

Округ Камбрія проводить ручний підрахунок бюлетенів, які не вдалося відсканувати через проблему з програмним забезпеченням.

Джерело фото: Rachel Wisniewski/Reuters/FILE

Секретар штату Пенсильванія Ел Шмідт оголосив, що в окрузі Камбрія розпочали ручний підрахунок бюлетенів, які не вдалося відсканувати через збій програмного забезпечення на виборчій дільниці.

Як пише CNN, Шмідт пояснив, що ручний підрахунок зазвичай здійснюють дві людини з різних партій, працюючи разом. За його словами, процес відкритий для спостереження кандидатами та уповноваженими представниками.

Управління комісарів округу повідомило, що час голосування було продовжено в окрузі Камбрія після того, як «збій програмного забезпечення» порушив можливість виборців сканувати свої бюлетені.

Головний виборчий представник округу Скотт Гант розповів журналістам, що збій був спричинений помилкою друку.

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