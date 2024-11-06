Дональду Трампу віддають перемогу у другому «хиткому» штаті — Джорджії, оновлено

Це один із «хитких» штатів і на кону 16 голосів виборців.

З дільниць продовжують надходити результати президентських виборів у США. Так, за інформацією CNN, колишньому президенту США Дональд Трамп віддадуть голоси в штаті Джорджія. Це один із «хитких» штатів і на кону 16 голосів виборців.

Джорджія раніше допомогла президенту Джо Байдену перемогти в 2020 році.

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Дональд Трамп переміг у штаті Джорджія та отримав свої 16 голосів виборців. Після перемоги Трампа штат став першим, хто відхилився від результатів 2020 року.

Нагадаємо, президентські вибори в США вирішуються не шляхом підрахунку загальнонаціональної кількості голосів, а через Колегію виборщиків, яка перетворює вибори на голосування серед 50 штатів, причому 48 штатів віддають усі свої голоси виборців одному переможцю, а у Небрасці та Мені голоси розподіляються як за результатами голосування у штаті, так і за результатами голосування в округах з виборів до Конгресу. Кандидату необхідно набрати більшість – щонайменше 270 із 538 голосів виборців, що можливо навіть при програші у загальнонаціональному голосуванні.

Додамо, що розподіл 93 голосів залежить від мешканців семи штатів – Мічігану, Пенсільванії, Вісконсіна, Арізони, Джорджії, Невади та Північної Кароліни. Голоси кількох тисяч виборців можуть змінити підсумки виборів у будь-який бік.

Перед початком голосування 5 листопада соціологічні опитування у всіх семи штатах, де триває боротьба, показували практично рівне співвідношення голосів.

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