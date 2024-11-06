Дональду Трампу отдают победу во втором «шатком» штате — Джорджии, обновлено

Это один из «шатких» штатов и на кону 16 голосов избирателей.

С участков продолжают поступать результаты президентских выборов в США. Так, по информации CNN, бывшему президенту США Дональду Трампу отдадут голоса в штате Джорджия. Это один из «шатких» штатов и на кону 16 голосов избирателей.

Джорджия ранее помогла президенту Джо Байдену победить в 2020 году.

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Дональд Трамп победил в штате Джорджия и получил 16 голосов избирателей. После победы Трампа штат стал первым, который отклонился от результатов 2020 года.

Напомним, президентские выборы в США решаются не путем подсчета общенационального количества голосов, а через Коллегию выборщиков, которая превращает выборы в голосование среди 50 штатов, причем 48 штатов отдают все свои голоса выборщиков одному победителю, а в Небраске и Мэне голоса распределяются как по результатам голосования в штате, так и по результатам голосования в округах по выборам в Конгресс. Кандидату необходимо набрать большинство – как минимум 270 из 538 голосов выборщиков, что возможно даже при проигрыше в общенациональном голосовании.

Добавим, что распределение 93 голосов зависит от жителей семи штатов – Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Аризоны, Джорджии, Невады и Северной Каролины. Голоса нескольких тысяч избирателей могут поменять итоги выборов в любую сторону.

Перед началом голосования 5 ноября социологические опросы во всех семи штатах, где идет борьба, показывали практически равное соотношение голосов.

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