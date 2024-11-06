В одном из округов Пенсильвании США из-за программного сбоя голоса считают вручную

Округ Камбрия производит ручной подсчет бюллетеней, которые не удалось отсканировать из-за проблемы с программным обеспечением.

Секретарь штата Пенсильвания Эл Шмидт объявил, что в округе Камбрия приступили к ручному подсчету бюллетеней, которые не удалось отсканировать из-за сбоя программного обеспечения на избирательном участке.

Как пишет CNN, Шмидт пояснил, что ручной подсчет обычно производят два человека из разных партий, работая вместе. Поэтому, по его словам, процесс открыт для наблюдения за кандидатами и уполномоченными представителями.

Управление комиссаров округа сообщило, что время голосования было продлено в округе Камбрия после того, как «сбой программного обеспечения» нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени.

Главный избирательный представитель округа Скотт Гант рассказал журналистам, что сбой был вызван ошибкой печати.

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