Более 95% шанса победы в выборах Дональда Трампа – The New York Times

The New York Times прогнозирует победу Трампа с вероятностью более 95% после его лидерства по результатам голосования в Джорджии и Северной Каролине.

Источник фото: The New York Times

The New York Times прогнозирует победу Дональда Трампа с вероятностью более 95%. Бывший президент выиграл в Джорджии и Северной Каролине, что существенно сужает шансы вице-президента Камалы Харрис на победу. Трамп пока лидирует с 247 голосами выборщиков против 214 у Харрис.

«Хотя может пройти несколько часов до объявления гонки, по нашим оценкам, Дональд Трамп, скорее всего, выиграет президентские выборы. Камале Харрис нужно победить в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, и Трамп является явным фаворитом в каждом из них», - сообщает The New York Times.

Напомним, президентские выборы в США решаются не путем подсчета общенационального количества голосов, а через Коллегию выборщиков, которая превращает выборы в голосование среди 50 штатов, причем 48 штатов отдают все свои голоса избирателей одному победителю, а в Небраске и Мэнни голоса распределяются как по результатам голосования в штате, так и по результатам голосования в округах по выборам в Конгресс. Кандидату необходимо набрать большинство - не менее 270 из 538 голосов избирателей, что возможно даже при проигрыше в общенациональном голосовании.

Как сообщалось ранее , республиканцы также укрепили свои позиции, обеспечив контроль над Сенатом благодаря ключевым победам: Берни Морено в Огайо, Джим Джастис в Западной Вирджинии и Деб Фишер, которая сохранила свое место в Небраске.

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