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Республиканцы в Палате представителей США получили 192 места, а демократы – 172

10:13, 6 ноября 2024
Республиканцы получили большинство в Сенате, но контроль над Палатой представителей еще не определен.
Республиканцы в Палате представителей США получили 192 места, а демократы – 172
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По результатам выборов в Палату представителей США, Республиканская партия получила 192 места, а Демократическая партия - 172. Для обеспечения большинства в Палате представителей необходимо 218 мест, поэтому борьба за контроль над законодательным органом страны остается напряженной.

В то же время, как ранее писала « Судебно-юридическая газета», Республиканцы вернули контроль над Сенатом США, получив эту палату впервые за четыре года. Это предоставляет Республиканской партии важную роль в Вашингтоне, в частности, в утверждении кандидатур для будущего кабинета президента и в выборе судей Верховного суда, если появятся вакансии.

Однако контроль над Палатой представителей еще не определен, поскольку более 100 избирательных округов остаются без результатов.

Напомним, спикера Майка Джонсона переизбрали в Палату представителей США.

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США выборы

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