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Александр Сырский раскрыл причины Курской операции и потери врага

11:25, 6 ноября 2024
россия потеряла более 20 тысяч человек на Курском направлении, – сообщил Сырский.
Александр Сырский раскрыл причины Курской операции и потери врага
Источник фото: ArmyInform
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о стратегических причинах Курской операции и потерях врага на этом направлении, которые, по его словам, составляют 20 842 человек. В заметке на Фейсбуке он пояснил, что разведка еще в мае этого года подтвердила намерения врага наступать на Сумское направление из Курской области, чтобы создать «буферную зону» на севере Украины. Это наступление должно было стать продолжением российской операции на Харьковском направлении.

«В мае этого года разведкой был подтвержден замысел врага по наступлению на Сумском направлении из Курской области для создания так называемой «буферной зоны» на севере Украины. Это должно было стать продолжением российской операции на Харьковском направлении», - отметил Сырский. По результатам этой операции, по состоянию на 5 ноября 2024 года, потери российских войск на Курском направлении составляют 20 842 человека: в частности, 7905 ликвидированных, 12 220 раненых и 717 пленных. Также уничтожена 1101 единица вражеской техники, среди которых 54 танка, 276 бронированных машин, 107 орудий и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.

По словам Сырского, сейчас россия пытается вытеснить украинские войска с этой территории, сосредоточив на направлении около 45 тысяч своих военных и привлекая дополнительные силы, в частности из Северной Кореи. В то же время украинские Силы обороны продолжают уничтожать врага на его территории.

Отмечено более 2000 украинских военнослужащих, проявивших героизм и успехи во время Курской операции, наградами государственного уровня.

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война Александр Сырский

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