Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон поздравили Дональда Трампа с победой

10:15, 6 ноября 2024
Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам, - сказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон поздравили Дональда Трампа с победой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США.

«Я помню нашу замечательную встречу с президентом Трампом еще в сентябре, когда мы подробно обсуждали стратегическое партнерство Украина-США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины".

Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам. Это именно тот принцип, практически может приблизить справедливый мир в Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим это в жизнь», – сказал Президент.

По словам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

«Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одно из сильнейших военных государств Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников. С нетерпением жду возможности лично приветствовать Президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами», - добавил Зеленский.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США. Он заявил о готовности вместе работать.

"Приветствую президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы уже делали это в течение 4 лет. С уважением и амбициями, для общего мира и процветания", - написал Макрон в соцсети.

Напомним по данным FoxNews, Дональд Трамп набрал большинство голосов, обеспечив себе 277 голосов избирателей при необходимых 270.

Таким образом, результаты показали, что бывший президент США Дональд Трамп победил на выборах президента, обеспечив себе второй срок через почти четыре года спустя после того, как покинул Белый дом.

Во Флориде Дональд Трамп вышел к поклонникам после того, как медиа предсказали его победу на выборах президента США. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США выборы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Только 22 кандидата на должности судей апелляционных судов из 124 смогли бы сдать IQ – тест

Результаты тестирования на когнитивные способности отменены, но ВККС есть о чем задуматься.

Отсутствие доказанного факта СЗЧ не исключает лишения права на дополнительное вознаграждение на основании предписаний поручения министра обороны – Верховный Суд

Ссылка жалобщика на отсутствие доказательств привлечения его к ответственности по факту самовольного ухода из воинской части не исключает возможности лишения его права на выплату дополнительного вознаграждения на основании предписаний отдельного поручения Министра обороны.

Военнослужащий, не выполнивший приказ, потом может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, но наказание должно быть реальным – Верховный Суд

Верховный Суд отклонил просьбу стороны защиты применить к военнослужащему вместо лишения свободы наказание с испытанием, но отметил, что тот затем может обратиться за условно-досрочным освобождением.

Могут ли освободить от уголовной ответственности за хранение оружия без разрешения, если добровольно отдать его правоохранителям – что решил Верховный Суд

Адвокат указывал на то, что осужденный добровольно выдал органам власти имеющиеся у него оружие и боеприпасы, что является основанием для освобождения от уголовной ответственности, но Верховный Суд решил иначе.

Верховный Суд сделал вывод об ограничении полномочий в порядке самопредставительства от имени субъекта властных полномочий

Наличие ограничений по объему действий во время самопредставительства юридического лица не лишает возможности осуществлять самопредставительство лицом, которому нормативным документом предоставлено постоянное полномочие представлять юридическое лицо во внешних отношениях.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді