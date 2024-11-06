Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон поздравили Дональда Трампа с победой

Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам, - сказал Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США.

«Я помню нашу замечательную встречу с президентом Трампом еще в сентябре, когда мы подробно обсуждали стратегическое партнерство Украина-США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины".

Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам. Это именно тот принцип, практически может приблизить справедливый мир в Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим это в жизнь», – сказал Президент.

По словам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

«Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одно из сильнейших военных государств Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников. С нетерпением жду возможности лично приветствовать Президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами», - добавил Зеленский.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США. Он заявил о готовности вместе работать.

"Приветствую президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы уже делали это в течение 4 лет. С уважением и амбициями, для общего мира и процветания", - написал Макрон в соцсети.

Напомним по данным FoxNews, Дональд Трамп набрал большинство голосов, обеспечив себе 277 голосов избирателей при необходимых 270.

Таким образом, результаты показали, что бывший президент США Дональд Трамп победил на выборах президента, обеспечив себе второй срок через почти четыре года спустя после того, как покинул Белый дом.

Во Флориде Дональд Трамп вышел к поклонникам после того, как медиа предсказали его победу на выборах президента США.

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