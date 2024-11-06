Канцлер Австрії Нехаммер і президент Сербії Вучич привітали Трампа з перемогою на виборах у США

Світові лідери уже вітають Дональда Трампа з перемогою на виборах США.

Джерело фото: Александар Вучич / Х

Світові лідери уже вітають республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах США. Нагадаємо, що привітав Трампа з перемогою на виборах і Президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що цінує прихильність Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах — і сподівається, що це наблизить справедливий мир в Україні.

Також серед лідерів, які привітали Трампа – канцлер Австрії Карл Нехаммер і президент Сербії Александар Вучич.

«Сербія віддана співпраці зі США щодо стабільності, процвітання та миру», - написав Вучич, вітаючи Дональда Трампа з перемогою.

У свою чергу Нехаммер зазначив, що його країна вітаємо Трампа з перемогою та з нетерпінням чекає подальшого розширення та зміцнення трансатлантичних відносин.

«Сполучені Штати є важливим стратегічним партнером Австрії. Ми з нетерпінням чекаємо подальшого розширення та зміцнення наших трансатлантичних відносин, щоб разом успішно долати глобальні виклики», - заявив він.

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