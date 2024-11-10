В Киеве наказали водителя BMW, который на глазах у полиции нарушил ПДД — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля BMW, проехавшего на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители догнали и остановили нарушителя. На водителя вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, сигналы светофора имеют следующие значения.

зеленый разрешает движение;

желтый запрещает движение и предупреждает о следующем изменении сигналов;

красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

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