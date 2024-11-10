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Во Франции отреагировали на слухи о том, что Трамп сократит инвестиции в НАТО

14:40, 10 ноября 2024
По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорня, каждая страна должна продолжать укреплять свой военный потенциал, выделяя больше бюджетных ресурсов.
Во Франции отреагировали на слухи о том, что Трамп сократит инвестиции в НАТО
Фото: EPA
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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что финансирование НАТО зависит от решения новоизбранного президента США Дональда Трампа, но Европе нужно самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Об этом он сказал в интервью Le Journal du Dimanche.

Комментируя слухи о якобы уменьшении инвестиций в НАТО со стороны США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, министр отметил, что это зависит только от нового президента США и его администрации, но эта дискуссия не нова.

«Генерал де Голль уже объяснял, что Европа была наивной, делегируя свою безопасность Соединенным Штатам, и отказался от этой модели для Франции. Давайте поразмышляем дальше и поставим себя на место американцев: налогоплательщики Аризоны или Невады финансируют безопасность поляков или немцев?», - сказал Лекорню.

Также он добавил, что при новых угрозах для европейцев нормально принимать ответственность за собственную безопасность. Глава Минобороны заявил, что Франция придерживается этого принципа с 2017 года.

«Каждая страна должна продолжать укреплять свой военный потенциал, выделяя больше бюджетных ресурсов, а также имея полностью оперативные силы», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Франция отправит Украине партию ракет Scalp и Mistral.

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США НАТО Дональд Трамп Франция

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