Во Франции отреагировали на слухи о том, что Трамп сократит инвестиции в НАТО

По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорня, каждая страна должна продолжать укреплять свой военный потенциал, выделяя больше бюджетных ресурсов.

Фото: EPA

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что финансирование НАТО зависит от решения новоизбранного президента США Дональда Трампа, но Европе нужно самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Об этом он сказал в интервью Le Journal du Dimanche.

Комментируя слухи о якобы уменьшении инвестиций в НАТО со стороны США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, министр отметил, что это зависит только от нового президента США и его администрации, но эта дискуссия не нова.

«Генерал де Голль уже объяснял, что Европа была наивной, делегируя свою безопасность Соединенным Штатам, и отказался от этой модели для Франции. Давайте поразмышляем дальше и поставим себя на место американцев: налогоплательщики Аризоны или Невады финансируют безопасность поляков или немцев?», - сказал Лекорню.

Также он добавил, что при новых угрозах для европейцев нормально принимать ответственность за собственную безопасность. Глава Минобороны заявил, что Франция придерживается этого принципа с 2017 года.

«Каждая страна должна продолжать укреплять свой военный потенциал, выделяя больше бюджетных ресурсов, а также имея полностью оперативные силы», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Франция отправит Украине партию ракет Scalp и Mistral.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.