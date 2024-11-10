В Полтавской области зафиксировали землетрясение

9 ноября в Украине произошло землетрясение.

Фото: telegraf.in.ua

В субботу, 9 ноября, в Полтавской области зафиксировано землетрясение. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

«9 ноября Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе села Васьки, Полтавского района, Полтавской области», - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 3 балла по шкале Рихтера и на глубине 8 км зафиксировали в 20:29. По классификации землетрясений он относится к едва ощутимым.

По словам специалистов, колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

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