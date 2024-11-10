На Полтавщині зафіксували землетрус

9 листопада в Україні стався землетрус.

Фото: telegraf.in.ua

У суботу, 9 листопада, у Полтавській області зафіксували землетрус. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

«9 листопада Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Васьки, Полтавського району, Полтавської області», - йдеться у повідомленні.

Землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера та на глибині 8 км зафіксували о 20:29. За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.

За словами спеціалістів, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

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