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Рішення щодо війни не можуть ухвалюватись без України — у МЗС висловили вдячність Дональду Туску за позицію

13:46, 10 листопада 2024
Україна вдячна прем'єр-міністру Польщі за підтвердження прихильності принципу «нічого про Україну без України».
Рішення щодо війни не можуть ухвалюватись без України — у МЗС висловили вдячність Дональду Туску за позицію
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Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що незабаром від США можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню в Україні та гарантій безпеки. Ймовірно, такий план ще перебуває на стадії підготовки.

Туск запевнив, що ці рішення передбачатимуть менше втручання США в українські справи.

Він також наголосив, що «рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші».

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву Туска.

Зокрема, речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що Україна вдячна прем'єр-міністру Польщі за підтвердження прихильності принципу «нічого про Україну без України».

«Українська сторона послідовно і твердо наголошує на необхідності неухильного дотримання цього принципу. Війна йде на українській землі, тому Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого і стійкого миру», - зазначив він у коментарі «Інтерфакс-Україна».

За його словами, в інтересах усіх миролюбних держав - справедливе завершення російської агресії проти України з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України, міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН.

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США Польща МЗС Україна війна

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