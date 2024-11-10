Який термін мають електронні рецепти на ліки — нагадали в МОЗ

Відлік терміну починається з дня оформлення рецепта, коли лікар ставить електронний підпис.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, який термін мають електронні рецепти, які створюють лікарі для своїх пацієнтів.

Електронний рецепт - це цифровий документ, який лікар створює для пацієнта через спеціальну систему, щоб призначити рецептурні ліки. Пацієнт отримує рецепт у вигляді смс або коду, який потім пред'являє в аптеці для отримання необхідних ліків. Така система контролює видачу медикаментів, спрощує процес обліку та дозволяє уникати помилок, пов’язаних із почерком чи втратою паперових рецептів.

Він діє протягом наступних періодів:

10 днів для наркотичних препаратів;

30 днів для ліків, що входять у програму компенсації вартості («Доступні ліки»);

90 днів для рецептурних ліків, які оплачує сам пацієнт.

Відлік терміну починається з дня оформлення рецепта, коли лікар ставить електронний підпис. Цього часу цілком достатньо, щоб придбати необхідні препарати в найближчій аптеці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.