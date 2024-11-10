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Який термін мають електронні рецепти на ліки — нагадали в МОЗ

17:22, 10 листопада 2024
Відлік терміну починається з дня оформлення рецепта, коли лікар ставить електронний підпис.
Який термін мають електронні рецепти на ліки — нагадали в МОЗ
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У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, який термін мають електронні рецепти, які створюють лікарі для своїх пацієнтів.

Електронний рецепт - це цифровий документ, який лікар створює для пацієнта через спеціальну систему, щоб призначити рецептурні ліки. Пацієнт отримує рецепт у вигляді смс або коду, який потім пред'являє в аптеці для отримання необхідних ліків. Така система контролює видачу медикаментів, спрощує процес обліку та дозволяє уникати помилок, пов’язаних із почерком чи втратою паперових рецептів.

Він діє протягом наступних періодів:

  • 10 днів для наркотичних препаратів;
  • 30 днів для ліків, що входять у програму компенсації вартості («Доступні ліки»);
  • 90 днів для рецептурних ліків, які оплачує сам пацієнт.

Відлік терміну починається з дня оформлення рецепта, коли лікар ставить електронний підпис. Цього часу цілком достатньо, щоб придбати необхідні препарати в найближчій аптеці.

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МОЗ охорона здоров'я Міністерство охорони здоров'я

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