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Какой срок имеют электронные рецепты на лекарства - напомнили в Минздраве

17:22, 10 ноября 2024
Отсчет срока начинается со дня оформления рецепта, когда врач ставит электронную подпись.
Какой срок имеют электронные рецепты на лекарства - напомнили в Минздраве
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В Министерстве здравоохранения рассказали, какой срок имеют электронные рецепты, создаваемые врачами для своих пациентов.

Электронный рецепт – это цифровой документ, который врач создает для пациента через специальную систему, чтобы назначить рецептурное лекарство. Пациент получает рецепт в виде смс или кода, который затем предъявляет в аптеке для получения необходимого лекарства. Такая система контролирует выдачу медикаментов, упрощает процесс учета и позволяет избежать ошибок, связанных с почерком или потерей бумажных рецептов.

Он действует в течение следующих периодов:

  • 10 дней для наркотических препаратов;
  • 30 дней для лекарств, входящих в программу компенсации стоимости («Доступные лекарства»);
  • 90 дней для рецептурного лекарства, которое оплачивает сам пациент.

Отсчет срока начинается со дня оформления рецепта, когда врач ставит электронную подпись. Этого времени вполне достаточно, чтобы купить необходимые препараты в ближайшей аптеке.

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Минздрав здравоохранение Министерство здравоохранения

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