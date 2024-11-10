В каком случае донору крови больничный оплачивается в размере 100% — ответ ПФУ

Стандартная донация крови подразумевает максимально допустимую дозу объемом 450 мл.

В Пенсионном фонде рассказали, в каком случае донору крови больничный оплачивается в размере 100%.

Так, согласно части первой статьи 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием выплачивается в размере 100% средней заработной платы (дохода) донорам, в течение года безвозмездно осуществившим донацию крови суммарной количеством, равным двум разовым максимально допустимым дозам, или плазмы крови суммарным количеством, равным четырем разовым максимально допустимым дозам (статья 20 Закона Украины от 30.09.2020 № 931-IX «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови»).

Право на льготу при определении размера пособия по временной нетрудоспособности подтверждается, в частности, копией справки по форме 435/о «Справка о предоставлении донорам льгот» с добавлением к ней справки учреждения здравоохранения с указанием дозы и кратности донаций крови или ее компонентов, дат донаций или копией удостоверения донора крови.

Указанные документы предоставляются застрахованным лицом страхователю, определяющему размер пособия по временной нетрудоспособности.

Стандартная донация крови предполагает максимально допустимую дозу объемом 450 мл (без учета (до 40 мл) крови, извлеченной для тестирования).

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